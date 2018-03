Milano è pronta ad ospitare il più grande evento sportivo universitario: la PolimiRun

Presentata a Palazzo Marino, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri e del Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, la Adidas runners PolimiRun (tutte le info sulla gara), corsa competitiva per gli amanti della sfida e non competitiva aperta a tutti, giunta alla sua terza edizione.

Dopo gli 8.000 partecipanti del 2017 la città di Milano è pronta ad accogliere quest’anno ben 12.000 runners. La Adidas runners PolimiRun diventa così il più grande evento sportivo universitario d’Italia.

Nata con lo scopo di avvicinare allo sport studenti, dipendenti e laureati del Politecnico di Milano, è oggi un imperdibile appuntamento cittadino, un momento condiviso con tutta la cittadinanza. Per il terzo anno grazie alla Adidas runners PolimiRun, il Politecnico di Milano esce dai suoi spazi convenzionali per mandare un messaggio chiaro all’intera città di Milano: l’Ateneo è un luogo di inclusione, condivisione e collaborazione di cui l’intera città può sentirsi partecipe e vuole che la città stessa sia parte integrante dell’istruzione dei suoi giovani. Adidas runners PolimiRun infatti ha come obiettivo raccogliere fondi per borse di studio per sostenere i futuri architetti, designer e ingegneri meritevoli del Politecnico. Dal 2016, anno di nascita della PolimiRun, il Politecnico di Milano ha raccolto 200 mila euro destinati alla creazione di nuove borse di studio.

Il percorso, di 10 km, si snoda per le vie cittadine partendo dal Campus Bovisa La Masa (via La Masa) con arrivo direttamente nella riqualificata Piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla sede centrale dell’Ateneo.

La grande novità di quest’anno è la partnership con RDS 100% Grandi Successi che trasformerà la manifestazione sportiva in un evento di musica e intrattenimento per gli atleti e il pubblico. Un’iniezione di entusiasmo che coinvolgerà i partecipanti in partenza e all’arrivo. RDS sarà la radio ufficiale della Adidas runners PolimiRun 2018 con il suo format vincente “Sport Entertainment” già testato nelle grandi maratone italiane.

Continua anche per l’edizione 2018 la partnership con Adidas runners, la community di Adidas dedicata al mondo del running. Il progetto Road to PolimiRun, nato proprio dalla collaborazione con Adidas, viene riproposto per il secondo anno dopo il grande successo riscosso nel 2017. Il programma, realizzato dai coach della community degli Adidas runners, è un insieme di appuntamenti per prepararsi al meglio al giorno della corsa: una serie di allenamenti bisettimanali e workshop per tutti gli iscritti alla Adidas runners PolimiRun. Ad oggi, si contano in media 80 partecipanti ad ogni incontro.

Anche quest’anno tutti gli iscritti riceveranno la maglia ufficiale Adidas, un pettorale con chip usa e getta, il ristoro di metà percorso, il servizio di cronometraggio, utilizzo spogliatoi, deposito borse situato in Piazza Leonardo da Vinci in cui ognuno potrà consegnare la propria borsa a partire dal venerdì precedente la gara e ritirarla al termine della corsa, mezzo scopa per gli atleti ritirati, un pacco gara contenente prodotti degli sponsor, un pacco ristoro consegnato al traguardo, l’assicurazione RCT e assistenza tecnica e medica.

“Alla sua terza edizione la Adidas runners PolimiRun è ormai un evento entrato a pieno titolo nel cuore dei cittadini, non solo degli appassionati di corsa - commenta l'Assessore allo Sport Roberta Guaineri -. Del resto, mette insieme tre ingredienti fondamentali per il vivere cittadino: sport, socialità e solidarietà, visto anche l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla creazione di nuove borse di studio. Sono certa che anche quest'anno la partecipazione della città sarà straordinaria”.

Per il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta “la Adidas runners PolimiRun, alla sua terza edizione, è diventata un appuntamento ricorrente con la città. Milano ha accolto molto positivamente un evento sportivo che, di anno in anno, raccoglie al nastro di partenza un numero crescente di studenti, docenti e amici del Politecnico di Milano. Una manifestazione che si inserisce in una politica chiara della nostra università, che riconosce nello sport uno strumento efficace di aggregazione e di condivisione e, allo stesso tempo, una leva attrattiva per il nostro ateneo”.

I partner della Adidas runners PolimiRun 2018 sono: Accenture, Amplifon, Board, Knorr-Bremse, IN’S Mercato, L’Oréal Italia, Reply, SAS, Serim, Tenova, Unipol Banca, Umana.