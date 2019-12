Idroscalo, una gara di Natale in arrivo per Sant'Ambrogio

Il Natale? All’Idroscalo si aspetta correndo, pedalando e, perché no, anche nuotando. Anche nel mese di dicembre, infatti, sono numerosi gli appuntamenti che animano il Parco, un luogo dove rilassarsi, fare sport e dove poter fuggire al caos, soprattutto nel periodo in cui la città si affolla per lo shopping natalizio.

La Christmas Family Run

Si parte domenica 8 dicembre con la Christmas Family Run, una corsa benefica in pieno tema natalizio; il ricavato dell’evento verrà devoluto a CasAmica Onlus, associazione che da 30 anni accoglie malati costretti a curarsi lontano dalle loro abitazioni. La partecipazione è a offerta libera, le iscrizioni avverranno in Idroscalo fino a pochi minuti prima della partenza.

Corsa, yoga e tanto altro

Per tutto il mese di dicembre, inoltre, Idroscalo diventa il palcoscenico ideale per atleti e triatleti di oggi e di domani. In collaborazione con Almostthere, associazione che si occupa di organizzare appuntamenti sportivi dedicati alla corsa e non solo, ogni martedì e venerdì dalle 13 alle 14:30 è possibile partecipare alla sessione Open Running mentre ogni domenica alle ore 9 l’appuntamento è con la sessione Performace Group, per i runner più esperti.

Si continua con lo yoga, previsto in base alle iscrizioni, ogni sabato mattina a partire dalle ore 10. A seconda delle condizioni metereologiche poi, sarà possibile realizzare anche sessioni indoor. Per coloro che amano spingersi al di là dei propri limiti, l’Idroscalo diventa la location ideale per il triathlon: gli allenamenti di corsa per kids, junior e age group si svolgeranno il martedì e il giovedì alle 17:30 e tutti i sabati alle ore 9. Per le sessioni in bici, l’appuntamento è il sabato a partire dalle ore 9.

Infine, anche d’inverno, il nuoto: su richiesta e con orari da concordare, sarà possibile realizzare sessioni di training in acque libere; nel bacino idrico del parco, è infatti possibile usufruire, anche nei mesi più freddi, della corsia riservata al nuoto. In Idroscalo continuano, anche a dicembre, le attività di rugby, canoa, canottaggio, wake e surf.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.idroscalo.org