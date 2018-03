Garage market spring editio

Domenica 25 marzo torna

GARAGE MARKET

Spring Edition!

c/o Arôme, via Macedonio Melloni 9 Milano. Dalle 10.00 alle 20.00



La data di Garage Market si sta avvicinando! Molte sorprese aspettano i visitatori che il 25 marzo verranno a trovarci. Ecco il programma:

- Ore 11.30 “Arte della difesa”: nozioni preliminari di autodifesa personale e anti aggressione femminile: essere sicure e sentirsi forti sono solo alcuni dei risultati a livello mentale che si ottengono frequentando un corso di autodifesa personale. Un modo intelligente per lavorare su se stesse e migliorarsi. Mettendo a nudo le potenzialità ed anche le criticità del proprio corpo e della propria mente, ci si conosce più nel profondo, ci si affronta senza fuggire, ci si scopre. Corso a cura di Milano Difesa Personale, Associazione in prima linea per la difesa delle Donne.

- Ore 11.30 “Arte e bimbi”: laboratorio creativo a tema primaverile. Si creeranno fiori e animali con materiali di recupero. Laboratorio a cura di Infestiamoci Animazione ed Eventi. Il laboratorio avrà luogo in concomitanza con l’incontro “Arte della difesa”, in modo da permettere a mamme e papà di partecipare al corso.

- Ore 15.00 e ore 16.00 “L’arte di Piet Mondrian e la moda”: come la moda riprende e valorizza l’arte dei grandi pittori del Novecento. Un racconto con il contributo di video, musica e opere. A cura dell’Associazione La Tavola Italiana (durata 30 minuti).

- Ore 15.00 e ore 16.00 “Arte e bimbi”: laboratorio creativo a tema primaverile. Si creeranno fiori e animali con materiali di recupero. E per chi vuole sentirsi veramente un fiore o un simpatico animaletto, ci sarà anche il trucca bimbi. Laboratorio a cura di Infestiamoci Animazione ed Eventi. Il laboratorio avrà luogo in concomitanza con l’incontro “L’arte di Piet Mondrian e la moda”, in modo da permettere a mamme e papà di assistervi.

- Ore 17.00 “Arte e trasformazione”: reinterpretazione creativa di capi d’abbigliamento. L’incontro è rivolto a chi ha la passione per il cucito, a chi ama personalizzare il proprio stile, a chi desidera sviluppare la propria fantasia. Un’opportunità per acquisire esperienze e basi teoriche per trasformare e reinterpretare i propri abiti offrendo loro un’altra chance con un nuovo stile o una forma diversa. L’incontro, Progetto Re-Style aQsSì, è a cura di Giovanna Ferraro, creatrice della linea aQsSì.



Per partecipare alle attività gratuite basta compilare questo modulo:

https://docs.google.com/forms/d/1UBJ6T25GrFJWxU4kgFnpG-zSBvaSYLPoqG_F6DcCBvA/



Durante la giornata, oltre ai nostri grandi espositori e alle attività di intrattenimento, si potrà fare colazione e pranzare con piatti semplici ma deliziosi creati con prodotti e materie prime di qualità. Oppure si potrà prendere un aperitivo in giardino assaporando birre e ottimi vini. Organizzati con stile e eleganza da La Tavola Italiana (latavolaitaliana.org).

A presto con Garage Market!

Gallery