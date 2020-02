Garageventinove, a night at Ligera

Destabilizzatori di certezze e spazi sociali, autori di dischi imprevedibili e serate memorabili negli anni 90 e primi 2000, i GarageVentiNove sono vere colonne underground della scena alternative-indie milanese più storica e autentica.

Il loro ultimo lavoro, Il Male Banale (2018), presenta come novità una suadente voce femminile in aggiunta a quella storica di Brian K ed ha ottenuto recensioni davvero lusinghiere. Wave, grunge e psichedelia si incontrano in atmosfere umbratili e oscure dove si immergono profonde liriche.

Il Ligera in sé è uno dei luoghi-mito della scena rock in città, non può che nascerne una serata storica!