Garden festival d'autunno al Garden steflor

“L'autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore!” Albert Camus

Chi ha detto che l’autunno è un periodo poco adatto al giardinaggio? Perché lasciare giardini e terrazzi al loro destino durante i mesi autunnali?

L’autunno è la stagione ideale per mettere a dimora tutte le tue piante e i bulbi e preparare il giardino per la Primavera per garantire un giardino fiorito e curato per il prossimo anno!

Garden Steflor, in collaborazione con AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio, promuove la 2° edizione del festival più colorato d'autunno! Dal 23 settembre al 15 ottobre 2017 con tante iniziative per vivere al meglio l’Autunno!

Viene organizzata una mostra mercato per riempire di colore il tuo giardino con le piante stagionali più belle e adatte, nelle nostre serre potrai trovare tante nuove varietà.

Workshop per adulti – Domenica 24 Settembre e 15 Ottobre dalle 15:30 alle 18:30

Dimostrazione gratuito per imparare a comporre balconette autunnali attraverso la piantumazione di bulbi a fioritura primaverile abbinati a piante autunnali.

Le composizioni doneranno per tutto l’Autunno la bellezza dei colori e in Primavera stupiranno con l’esplosione della fioritura dei bulbi.

Pianta un Bulbo!

Tulipani, Narcisi, Crocus, giacinti, Allium, ma anche i più particolari Anemoni o le Fresie, gli Iris, Scillie

tanti bulbi da piantare che con il primo caldo di Marzo coloreranno i nostri giardini!

I Bulbi sono molto facili da coltivare e danno molta soddisfazione quando fioriranno, durante tutto il Garden festival d’Autunno nei nostri reparti dedicati potrai ricevere assistenza su come piantarli e curarli e quali piante poter acquistare per i mesi più freddi.

Iniziative pensate per i più piccoli giardinieri saranno presenti durante il Festival. Tutti i bambini potranno partecipare gratuitamente al laboratorio PIANTA UN BULBO Sabato 7 Ottobre 2017 dalle 15:30 alle 18:30!

Decoreranno il proprio vasetto e successivamente pantere un bulbo che fiorirà in Primavera.

Nell’attesa della futura fioritura potranno piantare una Viola del Pensiero per godersi i colori dell'autunno.

Il laboratorio sarà accompagnato da letture animate dedicate ai bulbi e un focus su come curarli.



AICG, dopo i risultati positivi dell’iniziativa “Margherita per AIRC” che ha consentito di finanziare un’annualità di una borsa di studio per una giovane ricercatrice, ha scelto di sostenere nell’ambito del Garden Festival d’Autunno la Campagna “Nastro Rosa AIRC”. Per tutto il mese di ottobre, per ogni confezione di bulbi di color rosa a fioritura primaverile, verrà devoluto €1 a sostegno della ricerca contro il cancro al seno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Presso le casse si potrà ritirare la spilletta rosa dedicata alla ricerca AIRC contro il cancro al seno.



Info: Garden Steflor – Via Erba 2, Paderno Dugnano, 20037 (MI)

Orari: Aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19.30.“



Tel: 02 02 99 06 041 – info@steflor.it – www.steflor.it