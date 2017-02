Garwalf al Pimoff // Mercoledì 22 febbraio ore 20.30

Garwalf è un'azione performativa concepita come un atto inclusivo in cui il pubblico è agente del processo scenico. Una tenda da campeggio accoglie gli spettatori che si trovano imbrigliati in un sistema ripetitivo di alternanza veglia/sonno. Ciascuno dei partecipanti ha un'identità variegata, un corollario di maschere, non necessariamente consapevole, che condiziona la sua relazione con la comunità interna. Ogni volta che scende la notte un partecipante viene ucciso ed è costretto ad abbandonare il gioco. I sopravvissuti dovranno pianificare vie di fuga e strategie di autodifesa. Garwalf cerca di stimolare ed evidenziare, nell'azione performativa a cui il partecipante è chiamato, una riflessione sull'importanza di un uso differenziato dei propri io. Nella nostra vita siamo così certi di attribuire sempre lo stesso valore alla "verità"? Ideazione e realizzazione Dynamis Produzione Dynamis e Teatro Vascello Con il sostegno di PimOff, La Mama Umbria International, OCRA Officina Creativa dell'Abitare, Scuola Permanente dell'Abitare e Nuovo Cinema Palazzo

Gallery