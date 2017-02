Fino al 12 marzo allo Spazio Fumetto mostra gratuita su Gaston Lagaffe

Fino al 12 marzo allo Spazio Fumetto sarà possibile visitare Omaggio a Gaston Lagaffe: 60 anni di gaffe, la mostra gratuita dedicata al personaggio fumettistico belga.

Lagaffe, creato da André Franquin nel 1957, lavora come impiegato nella redazione del Journal de Spirou ed è noto per essere un pasticcione cronico. La sua sbadataggine fa andare su tutte le furie Fantasio, suo inseparabile collega, e finisce per ingigantire i problemi di chiunque tenti di aiutare...