"Gatsby Music&Bar from 20s": il 5 gennaio alla Santeria Social Club

Venerdì 5 gennaio alla Santeria Social Club è in programma Gatsby Music&Bar from 20s, con l'esibizione dal vivo dei Milanoans (in foto).

Durante la festa a tema anni '20 si ascolta lo swing dei Milanoans e si balla charleston e lindy-hop. L'ingresso è libero e gratuito. La serata, realizzata in collaborazione con Tanqueray e Bulleit, prevede una lista di cocktail ispirata ai ricettari d'epoca.