Gatsby was a robot - Electro swing roaring party

Abiti scintillanti, flapper girls, champagne, perle e lustrini per una serata sfrenata ed elegante ispirata al proibizionismo americano. Un carnevale caleidoscopio che si riverserà in casa di Gatsby, con un apericena di tutto rispetto, drinks d'epoca, champagne e spettacoli, come se il futuro fosse retro', come se Gatsby fosse un robot! HAPPY HOUR Dalle 19,00 Elegante buffet con drink a 10 euro, seconda consumazione da 7 euro MUSIC - Rosantique pin up dj and singer selezionerà musica dall'aperitivo fino al dancefloor dal modern all'electro swing PERFORMANCE - Dalle 22.00 Mr Steve Forchetta e l'affascinante uomo cannone (boylesque) Il Magnifico Calabaja e Madeimoselle Coquette (esotic magic cabaret) PHOTO REPORTAGE - Pois Gras - bizarre events and photography DRESS CODE - Prendete qualche spunto dalla nostra moodbar su Pinterest http://www.pinterest.com/poisgras/gatsby-was-a-robot/ Per l'occasione, lo studio di Pois Gras (a 450 mt dal Sand Cafè) sarà trasformato in un elegante salotto retrò dove potrete preparvi per la serata. Potrete prenotare il vostro abito e cambiarvi direttamente in studio, richiedere un servizio total look oppure trucco e parrucco dalle nostre make up artist, tra acconciature strepitose, ciglia finte e rossetti noir. Abbiamo a disposizione anche abiti ed accessori maschili. Una produzione Pois Gras, powered by Ludwig Sound