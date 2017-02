Gatsby was a robot - Electro swing roaring party

Abiti scintillanti, flapper girls, champagne, perle e lustrini per una serata sfrenata ed elegante ispirata al proibizionismo americano. Un carnevale caleidoscopio che si riverserà in casa di Gatsby, con un apericena di tutto rispetto, drinks d'epoca, champagne e spettacoli, come se il futuro fosse retro', come se Gatsby fosse un robot! HAPPY HOUR Dalle 19,00 Elegante buffet con drink a 10 euro, seconda consumazione da 7 euro MUSIC - Rosantique pin up dj and singer selezionerà musica dall'aperitivo fino al dancefloor dal modern all'electro swing PERFORMANCE - Dalle 22.00 Mr Steve Forchetta e l'affascinante uomo cannone (boylesque) Il Magnifico Calabaja e Mademoiselle Coquette (esotic magic cabaret) PHOTO REPORTAGE - Pois Gras - bizarre events and photography DRESS CODE - Prendete qualche spunto dalla nostra moodbar su Pinterest : http://www.pinterest.com/poisgras/gatsby-was-a-robot/ Una produzione Pois Gras, powered by Ludwig Sound PRENOTAZIONE TAVOLI: 02 7012 3136 SAND CAFE' - Via Aselli 7 - Milano (è consigliata la prenotazione)