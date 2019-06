Milano Pride 2019, tutte le info sulla mega parata del 29 giugno (e la veglia con fiaccolata)

Per festeggiare i suoi 50 anni il Gay Pride dà appuntamento a tutta la cittadinanza sabato 29 giugno per la tradizionale mega parata a favore dei diritti delle minoranze Lgbtqia.

Il corteo partirà dalla piazza della Stazione Centrale (Piazza Duca d’Aosta) e arriverà in Corso Buenos Aires. Il tratto finale di Corso Buenos Aires (da viale Tunisia a via Vittorio Veneto) verrà chiuso al passaggio dei carri. Qui verrà anche allestito un palco dove si terranno alcuni interventi e lo spettacolo finale.

La grande festa per il 50°

"Il Milano Pride - scrivono gli organizzatori - è prima di tutto la manifestazione dell’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer: una straordinaria festa di libertà resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e realtà commerciali oltre che, naturalmente, dalla partecipazione di migliaia di persone".

L'edizione 2019 della manifestazione - organizzata dalla Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno - si preannuncia particolarmente vivace, perché, come scrivono gli organizzatori, verranno festeggiati i 50 anni di lotta del movimento. Il 29 giugno 1969 è infatti riconosciuto come l'inizio delle lotte per i diritti gay. Quel giorno a New York erano iniziati i moti di Stonewall, una serie di scontri tra poliziotti e gruppi di omosessuali, che avevano segnato, almeno simbolicamente, la nascita del 'movimento di liberazione'.

Le iniziative in programma

A precedere il corteo, a partire da venerdì 21 giugno ci saranno i diversi appuntamenti della Milano Pride Week, la settimana arcobaleno. In evidenza la mostra 'La prima volta fu rivolta', esposta a Pop Milano, e la fiaccolata del 28 giugno con cui si ricorderanno i moti di Stonewall e attraverso la quale verrà inaugurata la prima panchina arcobaleno di MIlnao.

Nel 2018 il Pride si era tenuto il 30 giugno riscuotendo un enorme successo. Al corteo avevano partecipato migliaia di persone, tra cui anche il primo cittadino di Milano, Beppe Sala. Durante la manifestazione, era anche apparsa un'ironica rappresentazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sotto forma di bambola gonfiale.