Gecko23live: ettore cappelletti 3io

La rassegna "Gecko23Live" si chiude con un viaggio nella black music, attraverso i quartieri di Brooklyn e Detroit, da Stax e Motown fino agli artisti contemporanei. È questo il groove che caratterizzerà il live di Ettore Cappelletti 3io: un approccio ‘NuSoul’ per un repertorio di brani originali e omaggi, diretti o indiretti, a fonti di ispirazione come Marvin Gaye e D’Angelo, Allen Stone e Anderson Paak; e a rendere il sound ancora più godibile un tocco di funky.



Questo progetto musicale, ormai decennale, è capitanato appunto da Ettore Cappelletti (voce e chitarra), Riccardo Bruno alla batteria e Andrea Vismara al basso. La band, che dal 2015 ha dato vita anche a un ‘capitolo’ totalmente dedicato al soul - Soul Chapter - oltre alla produzione di materiale proprio, ha l’obbiettivo di costituire un ensemble che possa esprimere e interpretare al meglio ogni idea musicale secondo un preciso stile.



«Il genere che proponiamo, ‘NuSoul’, che fonde R&B contemporaneo, soul anni settanta e pop rap, è sicuramente di nicchia ma credo che possa avere maggiore appeal rispetto a generi puri come blues o jazz, perché include anche elementi musicali un po' più massivi come appunto rap e hip hop. La musica funk, mantenendo come radice principale la matrice soul, piace sia ai musicisti o agli intenditori che ai più giovani, più facilmente attenti e attratti da groove moderni», ha spiegato Cappelletti.



Il repertorio, legato a questo genere che pochi ancora suonano in Italia, prevede grandi classici riarrangiati in chiave moderna e brani di settore capaci di proporre un flavour unico, estremamente caratteristici del NuSoul. Previsti durante l’esibizione del 28 marzo anche brani inediti di un disco in lavorazione: «Attualmente siamo in fase di scrittura di composizioni originali: il primo album di questa formazione dovrebbe uscire il prossimo ottobre e presenteremo alcune tracce».



Attualmente impegnato in tour con Giles Robson, tra i tre migliori armonicisti blues al mondo – unico europeo messo sotto contratto dalla Aligator Records, due volte ‘Blues award’ e premiato come miglior armonicista europeo – e a maggio con date tra Olanda e Belgio con il 3io, afferma: «Siamo felici di poter partecipare a questa rassegna di livello al Gecko23, organizzata da ProJam in ogni dettaglio con grande entusiasmo e attenzione soprattutto alla musica».





ETTORE CAPPELLETTI 3io

Nonostante la giovane età, Ettore Cappelletti ha già avuto modo di far parlare di sé: figlio d’arte, ha cominciato a studiare musica a 8 anni, prendendo lezioni tra gli altri da Marco Detto e Claudio Bazzari, iniziando la carriera live a soli 16 anni. L’idea del trio nasce a 20 anni: grazie all’album Colours (2013), realizzato coi musicisti Cristian Daniel e Marco Mariniello, ha avuto occasione di esibirsi nei festival e club jazz più importanti in Italia. Ha tenuto diverse tournée all’estero e aperto concerti per John Hammond, Roland Tchakountè e Malcolm Holcombe. Numerose le sue collaborazioni con artisti italiani e stranieri, da qualche anno con il chitarrista di Giles Robson e Laura Fedele.



Accanto a Cappelletti sul palco di #gecko23live, il batterista Riccardo Bruno, musicista dal talento molto versatile, al punto da aver collaborato con molti artisti in ambiti diversi: da Ornella Vanoni e Andrea Mingardi, a musical (“The Blues Legend”) e musica black sperimentale come i Black Beat Movement, o jazz in tournée con il trombettista americano Adam Rapa. Andrea Vismara ha calcato i principali palchi jazz e blues milanesi (Le Scimmie, Blueshouse) e innumerevoli festival tra Italia, Svizzera, Francia e fa parte di svariate formazioni in Italia e all’estero.



Una rassegna a cura di ProJam Music in collaborazione con Bluescore Studio



