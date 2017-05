Magenta, apre la gelateria “NeNe”: sabato gelato “all you can eat” gratuito per tutti

A Magenta apre la gelateria “Nene”. E lo fa in grande stile.

I titolari hanno infatti deciso di organizzare per sabato 27 maggio, giorno dell’inaugurazione, un mega evento all you can eat totalmente gratuito. Tradotto: ai clienti basterà presentarsi nel locale per poter mangiare tutti i gusti di gelato che desiderano.

L’appuntamento è alle 17 in via Volta 6, dove i lavori di “preparazione” della gelateria - che ricalca lo stile degli anni ’70 - sono da poco finiti.

A seguire l’evento sarà Alessandro Croce, chef glacier che può vantare nel suo curriculum il premio internazionale gelato alla nocciola e gelato al cioccolato, un primo posto al concorso gelato festival Milano con il gusto Amore Estivo e un secondo posto per la giuria tecnica alla finale europea del Gelato Festival a Firenze.

“La gelateria NeNe - assicurano i titolari - si proporrà come gelateria naturale di altissima qualità”.

Due i gusti forti sul “piatto”, che naturalmente sarà possibile assaggiare anche all’inaugurazione: nocciola 100% Igp Piemonte e pistacchio siciliano.