Venerdì 22 settembre "Gelato all you can eat"

Gelato all you can eat a Milano.

La gelateria “Tasta”, la prima a portare in città un evento di questo genere, replica l’iniziativa dello scorso 26 maggio e ripropone la formula all you can eat per una giornata che si preannuncia decisamente golosa.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre nel locale di corso Garibaldi 111, dove - comprando un ticket da 5 euro - i clienti potranno gustare tutti i coni e le coppette che vorranno.

L’evento - che lo scorso 26 maggio aveva avuto un successo incredibile - andrà in scena dalle 12 alle 20 e gli ultimi biglietti verranno venduti alle ore 19.

“Avrete l'opportunità - promette Tasta ai propri clienti - di gustare la straordinaria bontà del latte biologico, dello zucchero di canna e delle migliori materie prime d'eccellenza siciliane senza limiti di quantità”.