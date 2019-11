Degustazione gratuita di praline alla Gelateria Marghera

Domenica 1 dicembre, alla Gelateria Marghera iniziano i festeggiamenti per il Natale con una degustazione: tra le 15 e le 18, Nadia e Franco Pravettoni, titolari della gelateria, offriranno ai clienti un assaggio delle nuove praline pensate per le feste.

Ispirandosi alle decorazioni natalizie, queste praline hanno un guscio di cioccolato finemente decorato che racchiude gusti particolari e abbinamenti inediti: champagne e fragole, pandoro, torroncino agli agrumi, mandorla al sale, panna al panettone e altri ancora, tutti disponibili per un assaggio durante la degustazione.

Realizzate in "stile Gelateria Marghera" le nuove praline sono prodotte fresche in modo artigianale, con prodotti naturali e procedimenti accurati e si distinguono per il ripieno di gelato. La degustazione è aperta al pubblico dalle 15 alle 18.

