Gelato Festival 2017 a Milano piazza Castello 1-4 giugno

Giunto alla sua VIII edizione, il Gelato Festival è la più importante manifestazione dedicata al mondo del gelato all'italiana. Un concorso europeo che premia i migliori gelatieri italiani e stranieri, e i loro gusti creati per l'occasione.

Un festival "on the road" che durante l'estate si sposta in Italia e nel resto d'Europa con il suo carico di bontà, allegria, esperienza, cultura...

Tutto a bordo di tre food truck, vero simbolo del Festival: Buontalenti, il laboratorio, Ruggeri, lo spazio degustazione gelato, Caterina De'Medici, set di eventi e degustazioni. I voti di una giuria di esperti e quelli della giuria popolare decreteranno il vincitore delle singole tappe e il vincitore europeo della finale.