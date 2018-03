"Gelato Festival": il 12 e il 13 maggio in piazza Castello gusti inediti e assaggi

Gelato Festival - la manifestazione europea dedicata al mondo del gelato artigianale all’italiana, giunta alla nona edizione - torna a Milano, in piazza Castello, sabato 12 e domenica 13 maggio.

Il concorso, che attraversa Europa e Stati Uniti premiando i migliori gusti e i più abili gelatieri, arriva in città proponendo degustazioni, laboratori e ricette speciali. Si tratta di "un autentico festival 'on the road', con il suo carico di bontà, allegria, esperienza e cultura, a bordo di tre food truck", scrivono gli organizzatori.

Sotto i riflettori i maestri gelatieri e gli artigiani della filiera del gelato, che verranno giudicati da una giuria popolare, la quale potrà assaggiare in anteprima i migliori gusti.