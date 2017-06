Milano, il 20 giugno gelato gratis

Gelato gratis a Milano martedì sera. Per festeggiare il secondo anno di attività la gelateria Scoops di Largo Murani (zona Città Studi) offrirà gratuitamente ai suoi clienti coni e coppette dalle 21 alle 22.30.

La particolarità? Si tratta di creme biologiche, come precisato dal locale. Un'iniziativa simile era andata in scena lo scorso maggio quando un'altra gelateria di Milano aveva proposto la formula "All you can eat" a cinque euro incontrando il favore dei clienti che avevano letteralmente preso d'assalto il locale.