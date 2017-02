Nuova data per Gemitaiz: oltre al sold out del 28 aprile è ai Magazzini anche il 27

Dopo aver registrato tutto esaurito per il concerto del 28 aprile ai Magazzini Generali, Gemitaiz raddoppia nello stesso locale esibendosi anche il 27 aprile.

I due spettacoli rientrano in #QVC7LiveTour, che porterà l'artista in giro per l'Italia nel corso di questa primavera.

Classe '88, il rapper è entrato nel mondo della musica nel 2005 collaborando con diversi protagonisti della scena underground romana. Nel 2014 il suo album Kepler, con Madman, si è guadagnato il primo posto nella classifica FIMI GFK; da allora sono seguiti diversi riconoscimenti e un'intensa attività live.