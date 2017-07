"Generazione gLocale - Think different, play local": il 30 luglio al Castello Sforzesco

Domenica 30 luglio il Castello Sforzesco ospita Generazione gLocale, uno spettacolo ideato e progettato da Zona K, per la regia di Andrea Ciommiento.

La pièce, creata da adolescenti di seconda generazione cresciuti a Milano e ispirata a Domini Públic del supervisore Roger Bernat, vede, come descritto dagli organizzatori: "Uno spazio pubblico, un gruppo di persone, una voce in cuffia che pone domande, istruzioni, suggerimenti. Spettatori che si muovono nello spazio". Gli interrogativi posti sono diversi: "Chi sono oggi le tribù globali e locali delle città? Dove sono ora mentre tu sei qui? Quanti chilometri ti serviranno per lasciarle fuori dal tuo spazio privato?", tutti danno voce alle nuove generazioni della società. Cuffie limitate, pre acquisto biglietto consigliato: www.zonak.it.