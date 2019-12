‘Generazioni’: fotografie di nonni e bambini in mostra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si intitola ‘Generazioni’ la mostra fotografica allestita negli spazi della residenza Anni Azzurri San Martino di Bollate e che ritrae gli ospiti immortalati dall’obiettivo del fotografo Jordan Angelo Cozzi accanto ai bambini della scuola Marco Polo di Ospiate. Da lunedì 16 fino a domenica 22 dicembre sarà possibile accedere alla struttura e visitare le fotografie che compongono la mostra, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura e alla pace del Comune di Bollate. Il progetto rientra nell’ambito delle attività di terapia occupazionale che gli operatori del gruppo Anni Azzurri incentivano e promuovono all’interno delle residenze, coinvolgendo gli ospiti in momenti di condivisione e di relazione. Il signor Luigi, ospite della residenza Anni Azzurri San Martino insieme agli alunni della scuola ‘Marco Polo’ di Ospiate. Il fotografo Jordan Angelo Cozzi commenta l’iniziativa: “L'idea è nata da una conversazione avuta qualche mese fa tra me e Valentina, una delle animatrici che lavora all'interno della residenza Anni Azzurri San Martino. Quando ci siamo resi conti che si stava avvicinando la Festa dei Nonni che si celebra ogni anno il 2 ottobre abbiamo pensato di regalare loro un momento di festa speciale, organizzando un set fotografico all’interno della residenza. Ora gli scatti sono visibili a tutti, un’occasione per visitare la struttura e scambiarsi un augurio in occasione delle feste”. Per la realizzazione degli scatti sono stati coinvolti i bambini e le bambine della Scuola Primaria ‘Marco Polo’ di Ospiate che hanno affiancato gli ospiti della struttura per posare davanti all’obiettivo del fotografo. L’artista ha scelto di ritratte i bambini e gli ospiti davanti ad un fondale di tessuto nero, affinché risaltasse bene la loro figura negli scatti, realizzati in bianco e nero. “L'esperienza è stata unica e molto sentita da tutti – continua l’artista Jordan Angelo Cozzi – ospiti e bambini, nonni e nipoti, hanno dato vita ad un vero scambio intergenerazionale, raccontandosi reciprocamente le loro storie”. L’inaugurazione della mostra si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 11. L’ingresso è libero. GENERAZIONI I bambini e gli ospiti della residenza Anni Azzurri San Martino Residenza Anni Azzurri San Martino Via Don Luigi Uboldi 40/42 – Bollate (MI)