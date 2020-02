Generic Animal in concerto in Santeria: la nuova data dopo l'ordinanza di chiusura in Lombardia

Venerdì 20 marzo in Santeria Toscana arriva il concerto di Generic Animal. Il concerto, orginiariamente previsto il 26 febbraio, è stato spostato al 20 marzo in ottemperanza all’ordinanza emanata in data 23 febbraio.

Generic Animal

Generic Animal è lo pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia. Luca è del ’95, vive a Milano, viene dalla provincia di Varese. Suona vari strumenti, disegna, scrive con la chitarra e con GarageBand. Luca arriva dall’hardcore e dall’emo, come dimostra il suo precedente progetto Leute. Il nome Generic Animal nasce da un disegnino di un animaletto da lui fatto qualche anno fa, un animale senza sesso e senza specie. Il primo singolo Broncio esce il 10 n ovembre 2017 ed a gennaio 2018 esordisce con il suo primo omonimo disco, edito da La Tempesta. Il disco viene accolto molto bene da pubblico e critica e ne segue un tour che lo porta a suonare in più di ottanta locali in tutta Italia.

Poco dopo, a luglio dello stesso anno, Generic Animal pubblica due singoli con i primi veri testi personali: Aeroplani e Gattino, che preannunciano l’uscita di Emoranger, il secondo album, prodotto da Zollo (tecnico e produttore del primo tour del progetto), un disco scritto con un imprinting più trap ed edulcorato, lavorato in cooperazione tra La Tempesta e Bomba Dischi. Nello stesso periodo Luca comincia a collaborare con vari esponenti della scena hip-hop e trap romana, lavorando alla produzione artistica del primo album di Ketama 126 Rehab, di Romanzo Rosa di Pretty Solero e apparendo nelle tracce Un drink o due e Non dormo mai di Mecna. Nell’ultimo periodo collabora al grande esordio di Massimo Pericolo e più di recente al tour estivo di Rkomi, come chitarrista e voce addizionale.

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti per la nuova data al link dedicato. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, chi invece volesse chiedere il rimborso può farlo entro e non oltre il 13 marzo, presso il circuito ufficiale Mailticket.