“Genesis dream”: 11 gennaio 2020 live a Milano con i real dream

I Real Dream arrivano LIVE a MILANO, con una rinnovata scaletta 100% Genesis "Gabriel Era".



Il concerto si svolgerà sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 21:00 allo Spazio Teatro 89 di Via F.lli Zoia 89 (Zona San Siro) a Milano.



Il "GENESIS DREAM" di Milano sarà un Concerto in 2 tempi :

Il Primo tempo sarà dedicato ai brani tratti da "THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY" album del 1974, l'ultimo con PETER GABRIEL alla voce.

Il Secondo tempo sarà un ulteriore salto all'indietro nell'era Gabriel, con la proposta di brani mitici tratti da "NURSERY CRYME", "FOXTROT" e "SELLING ENGLAND BY THE POUND".



I REAL DREAM (Genesis Tribute Band) nascono a Genova nel 1996 e da subito si fanno apprezzare per i loro Live dedicati ai Genesis del periodo Peter Gabriel.



La Band attraversa negli anni varie vicissitudini e colleziona numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca il Live di Genova alla presenza di Steve Hackett nel 2012, (durante il quale il mitico chitarrista dei Genesis premia il "collega" Real Dream Tiziano Tacchella con una Targa) e nell'agosto 2019 il Sold Out di Savignone (GE) alla presenza del primo tour manager dei Genesis Richard McPhail e il grande esperto e collezionista del gruppo inglese Mino Profumo.



Con l'ingresso nel 2018 del nuovo cantante e front-man Paolo Tenerini, la band genovese ha trovato una nuova "teatralità", creando dal vivo nuove atmosfere e momenti di grande suggestione, riproponendo in alcuni brani le maschere create da Peter Gabriel (come ad esempio nella leggendaria "The Musical Box") ma anche sorprendendo il pubblico con maschere e gestualità di creazione Real Dream che i fans dei Genesis hanno accolto con entusiasmo.



Attualmente la band è impegnata in un Tour nazionale che la porterà, dopo Milano, a toccare Genova, Foligno, Torino, Verona, Grosseto e altre città italiane.

La formazione attuale:

Paolo Tenerini (Voce)

Andrea Orlando (Batteria)

Tiziano Tacchella (Chitarra)

Paolo Viccinelli (Basso, Bass Pedal, Chitarre 12corde)

Alessandro La Corte (Tastiere)