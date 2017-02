GENOCIDIO ARMENO: PER ROMPERE IL SILENZIO CONTRO L'INDIFFERENZA Il 17 febbraio, alle 18.00 presso La Casa delle Arti - Spazio Alda Merini (Via Magolfa 32 Milano) la prof. Maria Ferrone terrà una conferenza sulla "Questione" armena ieri e oggi e a seguire, alle 19.00 "1915, Il canto spezzato", spettacolo multimediale ideato dal soprano armeno Ani Balian che interpreterà i canti della tradizione armena raccolti dall'etnomusicologo Gomidàs, accompagnata al pianoforte da Eleonora Ravasi. L'esibizione vedrà intermezzi lirici con la lettura di brani e poesie dei grandi testimoni del genocidio. Ingresso € 7,00 - Gratuito per i soci de La casa delle Artiste- E' gradita la prenotazione a info@lacasadelleartiste.it