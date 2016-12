Il 30 dicembre e il 1° gennaio debutto del Royal National Ballet of Georgia al Teatro di Milano

Venerdì 30 dicembre e domenica 1° gennaio al Teatro di Milano è in programma Il fuoco della Georgia - Gran Galà di Danza, spettacolo con cui il Royal National Ballet of Georgia debutta in Italia.

La compagnia è stata fondata dal danzatore pluripremiato e Cavaliere del Georgian Order of Honor Gela Potskhisvili insieme alla moglie Maia Kiknadze con l'obiettivo di preservare e promuovere la tradizione georgiana.

Ad aspettarvi acrobazia, virtuosismi e salti spettacolari nel segno del folclore della Georgia. Ad affiancare i ballerini del Royal National Ballet il corpo del Balletto di Milano con alcuni classici del proprio repertorio.