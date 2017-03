Fino al 26 marzo all'Elfo: "Geppetto e Geppetto"

Fino al 26 marzo all'Elfo Puccini sarà in replica Geppetto e Geppetto, scritto e diretto da Tindaro Granata, con Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Carlo Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia Rea e Roberta Rosignoli.

Tony e Luca formano una famiglia da anni e vogliono avere un figlio, così vanno in Canada e, proprio come Geppetto, "creano" il loro bambino Matteo. Se i primi tempi sono gioiosi e spensierati, la morte di Tony porta il figlio Matteo a chiedere al papà che gli è rimasto, Luca, i motivi che lo hanno portato a farlo nascere in una famiglia "diversa". Ne segue uno scontro e un allontanamento. Fino a quando...