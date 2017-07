"Ghostland": dal 19 luglio al 3 agosto in anteprima allo Spazio Oberdan

Ghostland (2016), documentario di Simon Stadler che analizza lo scontro culturale tra i Bushmen africani e gli europei, sarà in anteprima allo Spazio Oberdan dal 19 luglio al 3 agosto.

Stadler segue i cambiamenti nello stile di vita dei Boscimani Ju'Hoansi, costretti ad assimilarsi nella "civiltà" occidentale dopo che gli è stata negata l'autorizzazione a cacciare per fini alimentari. In Namibia una delle più antiche culture della Terra sta per scomparire in favore delle abitudini occidentali. Anche queste ultime vengono messe sotto esame dallo sguardo del regista.

Di seguito il calendario delle proiezioni: 19 luglio ore 21:15, 22 luglio ore 21:15, 25 luglio ore 21:15, 27 luglio ore 18, 29 luglio ore 19, 31 luglio ore 21:15, 03 agosto ore 18.