"Giallo Disco": il 24 febbraio da Venus arriva il party 'horror-disco' di Le Cannibale

Giallo disco, la serata di Le Cannibale dedicata all'etichetta Giallo Disco Records, arriva da Venus sabato 24 febbraio.

"Una lama nel buio di un esclusivo night-strip club barocco, finestre che si rivelano specchi riflettenti, una scala immersa nel velluto rosso sangue", scrivono gli organizzatori per dare un'idea delle atmosfere del party. Ad aspettare i visitatori, continuano, un evento in cui "cinema e musica incrociano le rotte esplorando le relazioni tra l'horror, il giallo made in Italy e sonorità horror disco. Si mescolano influenze disco, italo disco, le visioni di Carpenter e Goblin, con riferimenti anni 70 e 80 al cinema di Argento, Bava, Fulci, Lenzi e Martino".

In consolle i deejay Antoni Maiovvi (Giallo Disco) e Uabos (Bordello A Parigi). Per accedere registrarsi a: www.lecannibale.it/rsvp.