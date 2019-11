Sabato 16 novembre alle ore 21:30, presso la Sala Corale del circolo Arci Bellezza (via Giuseppe Bellezza 16/A - Milano), si terrà l’incontro dal titolo “Giallo e società: capire il nostro tempo attraverso il delitto”. L’evento è inserito nel calendario di Milano Bookcity 2019. Interverranno lo scrittore Riccardo Zinelli e le giornaliste Cristiana Mariani (Il Giorno) ed Elena Montagnoli (Settegiorni).

Si parlerà di come, attraverso un’inchiesta di polizia, sia possibile indagare temi di stretta attualità, il mondo dei giovani e la società intera.



L’autore Riccardo Zinelli, nato nel 2000, vive a Parma. E’ studente universitario, collabora con il periodico Il Punto, con la rivista culturale Il Porticciolo, scrive racconti per la Gazzetta di Parma e cura laboratori presso scuole primarie e secondarie.

La sua pubblicazione più recente è il romanzo noir Passato Prossimo, con cui si è classificato secondo al prestigioso premio Piersanti Mattarella. Ha inoltre pubblicato il racconto per ragazzi Giallo a Montalloro (Giovanelli Edizioni) ed il romanzo Testimone Oculare (Laura Capone Editore).