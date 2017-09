Giancarlo Fabbi. No-Body

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART, Milano | 18 settembre - 2 ottobre 2017

Inaugurazione lunedì 18 settembre, ore 18.30



Lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare NO-BODY, personale dell’artista fotografo Giancarlo Fabbi (Modena, 1956) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. In esposizione una selezione di opere realizzate negli ultimi due anni lungo la foce del Po, paesaggio di grande suggestione e impatto visivo, luogo dove il tempo pare si sia fermato in maniera immutabile spingendo lo spettatore a un’analisi introspettiva. Accanto a un nucleo di lavori nei quali l’assenza dell’uomo lascia spazio a una natura selvaggia e incontaminata, una serie di scatti sono rivolti invece alla presenza umana, rappresentata nelle sue opere da una delicata silhouette femminile.

I raffinati scatti in bianco e nero di Giancarlo Fabbi mettono in risalto tutti gli aspetti dell’ambiente naturale: una selvaggia vegetazione che emerge dalla sabbia, il susseguirsi di alberi a perdita d’occhio, la vastità degli orizzonti tra cielo e mare, tronchi che, come grandi sculture, dominano la riva. Le tracce dell’uomo integrano questo contesto naturale attraverso la figura della modella o le strutture, i relitti e gli oggetti dimenticati che danno testimonianza di un passaggio, perfetta integrazione tra naturale e artificiale ritratta sapientemente dall’obiettivo dell’artista.

Gli abiti indossati dalla modella appartengono alla collezione vintage Romeo Gigli dell’archivio Margherita Spatola. La personale di Giancarlo Fabbi, con data di inaugurazione lunedì 18 settembre, resterà aperta al pubblico fino al 2 ottobre.



Abiti Romeo Gigli Archivio Margherita Spatola

lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

