Gianluca Giagni arriva a Porta Venezia

Giardini Indro Montanelli

Porta Venezia, Milano



Venerdì 5 gennaio 2018 - ore 15



Presentazione del saggio



PERICOLOSAMENTE SUPPERGIÙSICURI

Nel mondo dei bambini



di

GIANLUCA GIAGNI





Modera

Ambra Orfei



Ingresso libero



Il libro

Divertirsi, il più delle volte, per i bambini significa eludere la sicurezza, sperimentare e ricercare il rischio. Pensiamo, per esempio, a quanti pericoli corrono mentre si dondolano sull’altalena o si arrampicano sullo scivolo. Che cosa possono fare gli adulti in termini di prevenzione? Pericolosamente suppergiù sicuri, il nuovo saggio di Gianluca Giagni, partendo da questo interrogativo esplora in lungo e in largo il tema della sicurezza riferito al mondo dell’infanzia e dei giochi. L’intento è quello di offrire uno strumento di formazione utile, efficace e completo per farci scoprire quali pericoli si celano dietro oggetti e attività apparentemente sicure. Il linguaggio semplice lo rende adatto a un’ampia platea di lettori che comprende tecnici, esperti in materia, semplici curiosi e, ovviamente, si estende a genitori, nonni, insegnanti, baby sitter e a quanti per lavoro o per diletto hanno a che fare con i bambini. Ingegnere per professione e scrittore per passione, Gianluca Giagni prova con questo libro a colmare un ritardo tutto italiano favorendo lo sviluppo di una vera e propria cultura della sicurezza, perché anche il gioco progettato bene, secondo la buona norma, e quindi “perfettamente sicuro” dal punto di vista tecnico, può diventare “potenzialmente pericoloso” per un semplice dettaglio: il fattore umano.

Il benessere e la cura dei bambini sono il fil rouge che lega il libro al progetto “Ubakala”, che prende il nome da un piccolo villaggio nel sud della Nigeria ed è finalizzato alla costruzione di una struttura che racchiude al suo interno un reparto ospedaliero di Maternità e Pediatria, una scuola e un parco giochi. Devolvendo parte dei proventi, Gianluca Giagni contribuirà a raggiungere questo duplice obiettivo per #unavitachenasce e #unavitachecresce.