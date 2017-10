Presentazione progetto fotografico: Radici | the earth, the sea, the fire

Radici - the earth, the sea, the fire è un progetto fotografico sul mondo epico dell'uomo e del lavoro manuale delle origini, un appassionato omaggio alla creatività umana e alla sua scintilla divina. È l'epopea dei grandi lavori nati durante la prima alba dell'uomo, delle produzioni artistiche e artigiane che profumano di una poesia primordiale. Dalle barche dei pescatori del Delta del Po all'oro bianco delle saline, dal bronzo fuso e bollente come lava nelle fonderie delle campane ai maestri d'ascia degli ultimi Squeri nelle isole veneziane, un viaggio avventuroso in un mondo fatto di eroi, di moltitudini di uomini e donne che impugnano armi magiche, che conoscono incantesimi. Un mondo che ci fa sentire ancora così profondamente umani.



Oggigiorno il nostro Paese è in crisi profonda. Ogni anno decine di migliaia di giovani se ne vanno all'estero in cerca di una vita migliore. Nel 2015 ben 100.000 connazionali sono emigrati. Ma anche se alcune volte ce ne dimentichiamo, la nostra è una storia fatta di migrazioni. Il nostro progetto fotografico si pone dunque anche l'obiettivo di dare nuova speranza alle nuove generazioni di giovani sempre più disilluse a causa dell'impossibilità o della precarietà lavorativa italiana. È nell'artigianato che un giovane può trovare il proprio futuro, nelle coltivazioni, nei lavori manuali, nella qualità, nell'unicità, nell'inventiva che ci ha contraddistinto per secoli. È nell'eccellenza del Made in Italy che dobbiamo investire, perché il nostro futuro è proprio nelle nostre radici.



Emanuele Scicolone e Gianluca Sgarriglia sono due fotografi professionisti specializzati in reportage di matrimonio, aziendale e ritrattistica. Hanno sede a Padova e Milano ma lavorano in tutta Italia. Il progetto fotografico Radici è nato dall'esigenza di entrambi di conoscere e raccontare un mondo diverso, ben distante da computer e tecnologie moderne, quasi per far ritorno a una dimensione più primitiva e genuina. Questo appassionato omaggio alla tradizione italiana vuole essere anche una finestra verso un panorama differente in un paese profondamente in crisi. Uno sguardo verso le origini, uno sguardo di speranza verso un paese che ha ancora tante eccellenze.



Il progetto verrà presentato per la prima volta al pubblico presso il Leica Store di Milano Piazza Duomo, Giovedì 26 Ottobre dalle ore 18.30 alle 20.00.