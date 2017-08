Gianna Nannini live: il 4 dicembre al Mediolanum Forum

Lunedì 4 dicembre 2017 Gianna Nannini canterà per il pubblico del Mediolanum Forum di Assago (MI) in occasione del tour di supporto al suo ultimo disco di inediti, in uscita a fine ottobre.

La cantante toscana è nota a livello europeo sin dal 1979, anno in cui è uscito America. Da allora ha pubblicato 28 dischi, collaborato con musicisti del calibro di Bennato, Bocelli e De Gregori e partecipato a tournée internazionali. Nel 2006 è tornata tra i primi posti delle classifiche nazionali con Sei nell'Anima, che ha venduto più di 400mila copie. Alla carriera musicale la Nannini ha sempre affiancato un impegno sociale rispetto a temi quali il femminismo e l'ambientalismo.