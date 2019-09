Galleria Conceptual è lieta di presentare la seconda mostra personale di Gianni Emilio Simonetti, uno tra gli artisti più originali e imprevedibili apparsi sulla scena dell’arte dagli inizi degli anni Sessanta.

Musicista, pittore, scrittore ma anche teorico, curatore e performer, Simonetti ha compiuto le sue ricerche sfuggendo ai più definiti generi andando a esplorare il più ampio campo dell’interdisciplinarità. La sua è sempre una presa di distanza dall’arte come rappresentazione del Lebenswelt (il mondo della vita), in favore della sua sublimazione a concetto, a performance, a sperimentazione pura.

Le sue opere, fortemente influenzate dal lavoro di John Cage, sono il risultato di un pensiero critico potentissimo che si concentra sul processo stesso di gestazione dell’opera, più che sul risultato finale. Ma, allo stesso tempo, le sue tele o le sue carte non mancano di poesia, di cura dei dettagli, di sapiente equilibrio tra forme e colori, vantando una pulizia del segno che avvicina la sua estetica a una sapiente grafica. Sul dialogo continuo con la musica e la performance si basa gran parte della sua ricerca artistica, che oltre alle arti visive ha spaziato dal cinema sperimentale alla cucina. Per lui l’arte è un insieme di percorsi, un viaggio di cui non si conosce la meta.

Simonetti vuole svelare la crudeltà del banale attraverso la mutazione del senso,il disvelamento, con performance imperfette che sfuggono a ogni predeterminazione e che raccolgono l’eredità Fluxus.

Fine ultimo della sua pratica è la sperimentazione in quanto trasformazione, anche politica, degli individui.

In mostra una selezione di lavori che ripercorrono il filo della sua ricerca, tra opere su carta, tele degli anni ’60 e fotografie .

Durante la serata inaugurale si terrà una performance Fluxus del titolo

FLUXUS IN THE LIVING ROOM MUSIC OF JOHN CAGE. .......

In occasione della mostra Simonetti ha realizzato un manifesto in 300 copie e delle magliette (gadgefluxus) che verranno date ai visitatori