Gianni Miraglia - "I monologhi della fatica"

Gianni Miraglia è un flusso continuo di pensieri. Nudo su un palco, sotto costante sforzo fisico, monologa sui temi indicati dagli spettatori all'inizio della serata. E' una cosa difficile da spiegare perchè esce dai canoni di ascolto a cui siamo abituati. Non c'è una trama, non c'è un messaggio predefinito. Forse per questo si raggiungono momenti di quasi-psichedelia.