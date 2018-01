Live di Gianni Morandi: il 28 marzo al Mediolanum Forum

Gianni Morandi canterà per il pubblico del Mediolanum Forum mercoledì 28 marzo, in occasione del tour di presentazione di D'amore d'autore, 40° e ultimo album di inediti dell'artista, uscito lo scorso novembre e preceduto dal singolo Dobbiamo fare luce.

Il nuovo disco di Gianni Morandi vanta prestigiose collaborazioni con artisti quali: Luciano Ligabue, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.

D'amore d'autore è stato pubblicato a quattro anni di distanza da Bisogna vivere, album contenente i brani Solo insieme saremo felici, Bisogna VIvere e Prima che tutto finisca, usciti come singoli.

Per la traccia Dobbiamo fare luce, come scrivono gli organizzatori: "L’interpretazione di Gianni Morandi è energica, autentica e porta la voce in una dimensione nuova, pur rimanendo fedele al mondo d’autore del disco a cui il brano apre le porte".