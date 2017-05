In occasione di Photofestival 2017, lo spazio M4A-MADE4ART di Milano presenta The Mirror, personale dell'artista e fotografo Gianni Otr Baggi (Pavia, 1946) a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. In mostra una selezione di lavori rappresentativa della sua produzione artistica più recente, ricerca concettuale caratterizzate da una profonda indagine introspettiva sul rapporto tra dimensione interiore e realtà circostante. "In and out", dentro e fuori, un gioco di riflessi, distorsioni e richiami che metaforicamente rimanda alle relazioni che instauriamo con noi stessi e con il contesto in cui siamo immersi. "I riflessi di luce che uno specchio emette sono l'unica cosa che rimane inesorabile", sostiene l'artista, e la luce è la vera protagonista delle sue opere, composizioni dove l'astrazione diventa l'elemento principale evitando qualsiasi condizionamento figurativo. Gli scatti di Gianni Otr Baggi, frutto di un'autoanalisi rigorosa, scompongono la realtà circostante creando un linguaggio personale, che tramite l'illusione ottica conduce all'astrazione. Lo specchio accentua, modifica, altera la nostra percezione con risultati inaspettati: allo stesso modo le opere di Gianni Otr Baggi prendono come spunto il mondo che ci circonda per condurci nella dimensione interiore dell'artista, invitandoci allo stesso tempo a intraprendere un percorso di scoperta all'interno di noi stessi. The Mirror, con data di inaugurazione mercoledì 17 maggio, rimarrà aperta al pubblico fino al 29 dello stesso mese; un evento Expo in Città Gianni Otr Baggi. The Mirror a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo M4A-MADE4ART | Spazio, comunicazione e servizi per l'arte e la cultura Via Voghera 14, 20144 Milano 17 - 29 maggio 2017 Inaugurazione mercoledì 17 maggio, ore 18.30 Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19 www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872 Un evento: Photofestival Media Partner: Image in Progress Un evento: Expo in Città