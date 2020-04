Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Imprenditore digitale italiano residente all'estero, Arcangelo Passaro, ha di recente creato una piattaforma online di nome GiftLocal (www.gift-local.co) che ha lo scopo di aiutare le piccole attività commerciali in Italia, e altri paesi europei, che hanno dovuto serrare le porte a cause del lockdown / covid19. Molto semplicemente, la piattaforma consente di acquistare una carta regalo direttamente da piccoli commercianti locali che potrà poi essere utilizzata quando le misure restrittive saranno rimosse e le attività potranno riaprire. In questo modo, le attività potranno tenere il flusso di cassa attivo fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità. Il progetto non è a scopo di lucro ma nasce dal desiderio di aiutare i piccoli esercente a combattere la crisi che sta colpendo l'Italia. La piattaforma è già attiva in 9 nazioni europee, inclusa l'Italia, ed è disponibile in 5 lingue con centinaia di attività commerciali da tutta Europa già visibili sul sito. Più di 50 esercizi commerciali milanesi sono già sulla piattaforma e molti di più saranno aggiunti a breve. Chiunque può recarsi su ww.gift-local.co e navigare tra gli esercizi commerciali della propria zona che vendono carte regalo sul proprio sito e acquistarne una che potranno poi utilizzare in futuro. E`possibile anche segnalare attività che vogliano beneficiare della piattaforma ai creatori del progetto che dopo le dovute verifiche valuteranno se aggiungerla.