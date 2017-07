Rimandato il live di Gigi D'Agostino live del 22 settembre al Fabrique

L'esibizione di Gigi D'Agostino al Fabrique, prevista per venerdì 22 settembre è stata rimandata in data da destinarsi "per cause non imputabili all’artista, agli organizzatori o alla location", come si legge sul sito del locale.

L'evento prevedeva balli sulle hit del pioniere del mediterranean progressive, che già all'inizio negli anni '90, con brani come Noisemaker Theme, si affermò quale precursore del genere, diffusosi solo due anni dopo.

Chi avesse già acquistato il biglietto su mailticket potrà chiedere il rimborso inviando una mail a rimborsi@mailticket.it (inserendo il numero d’ordine presente sul biglietto).