"Be Partial, Grow Incomplete": dal 21 settembre al 31 ottobre al Gilda Contemporary Art

Gilda Contemporary Art di Milano (via San Maurilio 14) apre la sessione espositiva autunnale con la personale di Isobel Blank Be Partial, Grow Incomplete, in programma dal 21 settembre al 31 ottobre.

Curata da Cristina Gilda Artese e Alessandro Trabucco, la mostra è una vera e propria dichiarazione d’intenti attraverso la quale si celebrano il difetto o la mancanza, proponendo una visione diversa e innovativa.

Inaugurazione: giovedì 20 settembre ore 18.

Ingresso gratuito.