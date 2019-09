Gilda Contemporary Art riapre la stagione con un evento dal titolo che è a tutti gli effetti più di una dichiarazione programmatica, una ragionevole constatazione: Gilda is different!

A poco più di due anni dall’apertura, GILDA Milano si è distinta per una programmazione varia e dalle caratteristiche interdisciplinari, con lo specifico intento di proporre al pubblico un nuovo modo di vivere l’arte contemporanea. Mostre, conferenze, meeting, performance di danza contemporanea e sperimentazioni musicali, sino ad arrivare alle oramai rinomate Gilda’s breakfast, le colazioni del sabato mattina ogni volta dedicate a temi diversi e con ospiti interessanti, e alla Kids Art Accademy, organizzata in collaborazione con arsprima associazione per la promozione delle arti contemporanee, i laboratori didattici dedicati all’arte per i più piccoli.

GILDA Milano è tutto questo e altro ancora. Gilda is different.

Con a sfondo le opere della collettiva a cura di Cristina Gilda Artese inaugurata prima della chiusura estiva La stella a 8 punte, che vede protagoniste le artiste Isobel Blank, Pina Inferrera, Florencia Martinez, Elena Monzo, Francesca Romana Pinzari, Federica Rossi, Silvia Serenari, Silvia Trappa, GILDA Milano invita il proprio fedelissimo e sempre più vasto ed eterogeneo pubblico alla presentazione del progetto speciale Gilda’s foulard limited edition.

Dalla creatività di quattro artiste e dal desiderio di rendere l’arte bellezza da indossare, nascono dei raffinati e avvolgenti foulard dalla molteplice vestibilità, appositamente ideati per GILDA Milano da Pina Inferrera, Francesca Manetta, Silvia Serenari e Silvia Trappa. Il Gilda’s foulard non è un semplice accessorio, ma una vera e propria opera d’arte dedicata a tutte le donne e indossabile anche dagli uomini, in edizione limitata e interamente Made in Italy. Con questo progetto GILDA realizza un sogno: dare una forma all’arte contemporanea attraverso la ricerca e la creatività degli artisti e al suo declinarsi in varie forme.

Gilda is different: un’occasione festosa per ritrovarsi al termine dell’estate con nuove stimolanti proposte e progetti, a partire dal nuovo sito web che accoglie i tanti contenuti di GILDA Milano.









GILDA IS DIFFERENT. Finissage della mostra “La stella a otto punte” e presentazione del progetto speciale Gilda’s foulard limited edition

Milano, Gilda Contemporary Art (via San Maurilio 14)

18 settembre 2019 ore 18





Orari: giovedì e venerdì, 10.30-19; sabato 10.30-13.30 (pomeriggio su appuntamento).



Informazioni: info@gildacontemporaryart.it www.gildacontemporaryart.it





