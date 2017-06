Festa d'estate con Giocaitalia al piccolo circo dei sogni

Venerdì 30 giugno

18.30

THE MUSIC CIRCUS LIVE SHOW, performance dei ragazzi provenienti dai maggiori talent e migliori scuole relativamente alle discipline di canto, ballo, musica e circo.

21:30

ROCK CIRCUS

La compagnia del Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei propone lo spettacolo circense basato su brani di musica rock con la partecipazione di alcuni artisti del panorama musicale italiano tra i quali Fidia e Davide De Marinis, in omaggio al cantautore Fausto Mesolella.



Sabato 1 luglio

18.30

SCUOLA DI CIRCO, BABY DANCE E BABY BREAK

21.30

CIRCUS JUNIOR LIVE - Format TV

Performance di ragazzi provenienti dai maggiori talent televisivi, “Ti lascio una canzone”, “ Io canto”, “Tra sogno e realtà”, abbinati a numeri dei ragazzi del Piccolo Circo dei Sogni per una nuova contaminazione tra le arti del canto e del circo. Alla conduzione ci saranno due giovanissimi: Luca Morello, vincitore del premio “Zecchino Web” e Cristian Orfei.



Domenica 2 luglio

18.30

SCUOLA DI CIRCO, BABY DANCE E BABY BREAK

21.00

SERATA D’ONORE

Omaggio alla bellezza in onore di Alda Merini con l’artista Giuliano Grittini, la giornalista Ketty Carraffa, l’acrobata Sneja Nedeva e il concerto di Manuel Aspidi e Carla Paradiso, protagonisti rispettivamente di “Amici” e “Ti Lascio una Canzone”.