"Giochi antichi": il 19 e 20 agosto attività gratuite per bambini al Castello Sforzesco

Sabato 19 e domenica 20 agosto Sforzinda torna al Castello sforzesco con Giochi antichi, un'attività per bambini (da 6 a 13 anni) a carattere manuale e ludico.

I giovani partecipanti realizzano alcuni giochi d'altri tempi, per poi sfidarsi all'aperto in un torneo, divisi in squadre omogenee per età e competenze e immedesimandosi con dame e signori del passato. Per maggiori info e prenotazioni: eventbrite.it.