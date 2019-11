Una villa per i bambini: una domenica di giochi a Villa Necchi Campiglio

Per la giornata di domenica 24 novembre 2019 a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano, andrà in scena dalle ore 10 alle 18 “Toc toc: chi entra gioca”, un evento a misura di bambino in cui i più piccoli e le loro famiglie potranno scoprire questa elegante dimora, quasi severa nel suo rigore, in una luce inedita e quotidiana. Per esempio, come si viveva a metà del secolo scorso? Cosa è cambiato? Ma soprattutto, come si giocava?

Speciali percorsi guidati

Dalle ore 10 alle 18 speciali percorsi guidati accompagneranno i bambini alla scoperta delle abitudini dei loro nonni e bisnonni. Lo spazio del campo da tennis ritrova in questa giornata la sua originaria natura ludica per ospitare le sfide a Campana, Elastico, Limbo, Un due tre stella; saranno organizzati tornei a squadre di Rubabandiera, Coda di cavallo, Uovo nel cucchiaio e Quattro Cantoni, giochi semplici e divertenti in cui riveste grande importanza il “fare squadra”. Al termine, ogni giocatore verrà premiato con un diploma che ne attesta l’impegno profuso sul campo.

I laboratori a tema natalizio

Oltre ai tornei, i bambini potranno cimentarsi in diverse attività laboratoriali a tema natalizio, alcune delle quali permetteranno loro di cimentarsi come scultori, e partecipare ad apposite visite guidate alla Villa loro dedicate. Infine, mentre i ragazzi saranno impegnati in appassionanti sfide, i genitori potranno scoprire l’opera dello scultore Mario Negri, fondamentale esponente del movimento culturale della Milano della metà del ‘900, in mostra fino a lunedì 6 gennaio 2020. Ospite della manifestazione sarà inoltre la Comunità del Cenacolo, che presenterà le novità dei loro giochi in legno realizzati a mano. Con il Patrocinio del Comune di Milano.