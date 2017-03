Giochi di carta di Angela Florio

In occasione della Milano Design Week 2017, Angela Florio presenta presso 'Info Press Point delle 5VIE, GIOCHI DI CARTA: un'opportunità per mostrare la duttilità della carta come ornamento decorativo. Nella sua duplice funzionalità, l'installazione prevede un rivestimento da parete creato con palette ornamentale modulare composta da carta ritagliata e assemblata e una scultura ornamentale, un Albero, composta da circa 300 fili di rame modellabili a cui sono stati inseriti delle fiches di carta colorata nelle sfumature dall'ocra al grigio; un richiamo all'immancabile binomio materico dell'oro e dell'argento, una caratteristica stilistica delle opere di Angela Florio. Opening: Mercoledì 05 Aprile dalle 10 alle 23

Gallery