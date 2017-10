Giochiamo con Buzzati. Giochi di scrittura per le famiglie alla kasa dei libri

Dino Buzzati ha scritto e illustrato molti romanzi e racconti capaci di parlare ad adulti e bambini, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Il deserto dei Tartari, Un amore, per citarne alcuni. Ma si è rivolto al pubblico dei più giovani anche con la rubrica I perché, pubblicata sul Corriere dei Piccoli tra il 1968 e il 1969.

“C’è una sola categoria di uomini che continua a giocare per tutta la vita, e continua così a vivere nella favola. Sono gli artisti, i poeti, i musicisti, i pittori, nei quali l’incantesimo della fanciullezza resiste nonostante gli anni”

È la risposta che Dino Buzzati dà a un piccolo lettore che gli chiede perché i bambini giocano e i grandi no.

Partiremo dalle domande raccolte in quell’occasione per i laboratori gratuiti di sabato 28 ottobre e 11 novembre: in queste due date la Kasa dei Libri realizzerà giochi di scrittura che vedrà bambini e adulti impegnati nel rispondere ad alcuni perché.

In contemporanea sarà visitabile una mostra dedicata proprio a Dino Buzzati dal titolo Corrierino Buzzati, che raccoglierà edizioni italiane e straniere della Famosa invasione degli orsini in Sicilia insieme alle illustrazioni originali pubblicate sul Corriere dei Piccoli nel 1945, libri rari con brevi scritti quasi mai letti, altri con dedica autografa, alcuni disegni e le lettere che i bambini hanno inviato allo scrittore. E chissà cosa penseranno i bambini di fronte a Re Leonzio con il piccolo Tonio e al Ciambellano Salnitro vestito in livrea? Ci saranno anche loro: 8 marionette originali alte quasi un metro e mezzo realizzate dalla compagnia teatrale di Gianni e Cosetta Colla negli anni Sessanta, per la prima rappresentazione della Famosa invasione degli orsi in Sicilia.

Il gioco inizia dalle stanze del quarto piano della Kasa dei Libri, dove i bambini faranno conoscenza con il Signore dei perché, personaggio creato dalla fantasia di Buzzati e in grado di rispondere a tutti i perché dei bambini. “Mio padre, in una strada di Milano che non posso dire, mi indicò in cima a un’altissima, vecchia casa, la finestrella di un abbaino illuminata. – Vedi? – mi disse. – Lassù abita quello che sa rispondere a tutti i perché dei bambini. – Perché? – dissi io. – Tu da solo non sei capace papà? – Alle volte sì, alle volte no. E quando io non so rispondere, vado lassù a chiedere lumi.”

Sarà lui ad introdurre grandi e piccini nella narrativa fiabesca dell’autore leggendo un brano tratto dalla Famosa invasione degli orsi in Sicilia e alcuni dei tanti perché a cui i bambini hanno chiesto risposta come: “Perché le mosche hanno sei zampe?” e “Perché i grandi quando dicono “forse” vogliono dire “mai”?”

Durante il secondo momento, al sesto piano, i ruoli si invertiranno: saranno proprio i bambini e i genitori a immaginare una risposta ironica e divertente in pieno stile buzzatiano ai propri perché. Come Buzzati pubblicava le sue risposte sul Corriere dei Piccoli, ognuno scriverà domande e risposte su una pagina del Corrierino della Kasa.

“E allora, ragazzi, volete che proviamo?”



Info utili:

- I laboratori si svolgono sabato 28 ottobre e sabato 11 novembre con due turni giornalieri, alle 10.30 e alle 15 con una durata di circa 2 ore

L’attività è adatta a bambini dai 6 agli 11 anni, prevende la presenza di un accompagnatore ed è a partecipazione gratuita, con numero limitato di posti.

- Per iscrizioni e informazioni: mostre@lakasadeilibri.it oppure 0266989018

- La Kasa dei Libri è in Largo Aldo De Benedetti, 4 - M2 fermata Gioia, M5 fermata Isola