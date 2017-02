"Giochiamo?" serata di attività di intrattenimento sociale

"Giochiamo?", Serata di intrattenimento sociale a cura di Giochificio. Giochificio vi invita per giocare, conoscersi e, qualche volta, crescere divertendosi! Giocheremo con titoli di film e libri, con comunicazione e ascolto, con parole, numeri e immagini e con le relazioni. Ogni volta un appuntamento diverso per star bene insieme incontrando nuove persone. Ascolto attenzione Memory risate Comunicazione Taboo Manipolazione Facciamoci le facce Persuasione La pecora azzurra Nei tuoi panni Lo specchio attivo. Animatrice della serata sarà Lucia Marino, ideatrice di giochi e laboratori ludico-formativi per adulti che non vedono l'ora di tornare un po' bambini. L'incontro è gratuito e richiede la prenotazione a: negozio@chiamamilano.it oppure telefonando al numero 0276394142.