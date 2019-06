Gioco al centro

Sabato 15 giugno, a partire dalle ore 11, si terrà una grande festa di inaugurazione del Parco Giochi Accessibile di Villa Finzi!



Il programma della giornata prevede:



> ore 11 PRESENTAZIONE NUOVA AREA GIOCHI

> a partire dalle 11.30 ATTIVITÀ DI GIOCO, ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO: i bambini condivideranno i giochi della nuova area accessibile attraverso una storia interattiva, accompagnati dagli animatori di Amamente; creeranno magiche bolle di sapone con Oltre i sogni e non solo: potranno vivere l’emozione del goal nello spazio Inter Campus sotto la guida esperta di allenatori internazionali e essere protagonisti di un’opera d’arte partecipata con Mister Caos e poi truccabimbi, giocoleria e tanto divertimento!



Tutto l'occorrente per il pranzo lo portiamo noi...voi portate un telo da stendere sull'erba per i picnic!