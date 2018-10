“Il gioco dei destini sospesi”: sabato 27 ottobre allo Spazio Teatro 89

Sabato 27 ottobre arriva in scena la pièce Il gioco dei destini sospesi allo Spazio Teatro 89 di Milano.

Scritto e diretto da Monica Antonioli e prodotto da Master Move Theatre, lo spettacolo è la storia di due fidanzati accomunati dallo stesso nome, Giò, da un’inaspettata gravidanza e da un raro gioco del destino che, coinvolgendo entrambi in un tragico evento, li proietterà insieme nel misterioso territorio della coscienza al confine con la morte. La vicenda si rivela ben presto un viaggio iniziatico non solo per i due protagonisti, ma soprattutto per gli spettatori che, coinvolti in un gioco di specchi, li seguiranno passo dopo passo, prova dopo prova, con il fiato sospeso.