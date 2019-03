il gioco della sabbia nella psicoanalisi

Sabato 30 marzo 2019 alle ore 10 si inaugura un ciclo di incontri per promuovere la conoscenza del Gioco della Sabbia come Terapia. Questa tecnica nasce da un’intuizione della psicologa svizzera Dora Kalff, allieva di Carl Gustav Jung, e s’inserisce a pieno titolo nel solco della Psicologia Analitica di cui lo stesso C.J. Jung è stato il fondatore.



Il programma prevede tre appuntamenti:

- Sabato 30 marzo dalle 10 alle 12.30 Marco Garzonio (psicologo analista, psicoterapeuta e giornalista), con la partecipazione di Maria Bassi (psichiatra e psicoterapeuta) e Luisa Lissoni (psicologa e psicoterapeuta), introduzione del ciclo di incontri con l’intervento: Che cosa succede nella stanza d’analisi.

- Sabato 13 aprile dalle 10 alle 12.30 Carlo Ruffino (medico e psicoterapeuta) presentazione del contributo: La memoria transgenerazionale nel gioco della sabbia.

- Lunedì 20 maggio dalle 20.30 alle 22.30 Chiara Ripamonti (Presidente dell’AISPT) chiusura del ciclo presentando: Il linguaggio del simbolo: Sandplay e disegno a confronto



La Sandplay Therapy intende proporre una psicoterapia analitica che utilizza le risorse creative dell’individuo, integrando il lavoro verbale con la produzione di immagini, di quadri di sabbia che offrono un linguaggio simbolico anche a chi non ha parole per esprimere il proprio malessere, consentendo di rappresentare il mondo interno cosi come si è costellato.



L’AISPT, espressione italiana della ISST (International Society for Sandplay Therapy), si occupa di formazione, ricerca, condivisione di esperienze e conoscenze sulla psicologia con il metodo del Gioco della Sabbia, all’interno di una rete internazionale che facilita lo studio, la discussione specialistica e lo scambio tra i terapeuti. In linea con lo spirito e gli intendimenti del network internazionale, l’AISPT si propone di contribuire, a livello nazionale, allo sviluppo della Sandplay Therapy, prendendo a fondamento il lavoro di Dora Kalff come espressione e sviluppo della psicologia analitica di C.G. Jung.



Questa iniziativa, ideata per gli operatori del settore, si rivolge a tutti coloro che siano interessati a conoscere il Gioco della Sabbia come Terapia.



